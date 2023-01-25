Актера Станислава Садальского выписали из больницы

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский заявил, что его выписали из Боткинской городской клинической больницы. Об этом он рассказал на своей странице на платформе LiveJournal.

"Огромное спасибо врачам Боткинской – обогрели, залатали. В общем, друзья, я снова с вами и снова на связи после небольшой кровопотери на поле боя", – написал актер.

Садальский добавил, что спектакль "Скупой папик" в Мурманске, в котором он сыграет, переносится на 17 и 18 мая.

О госпитализации артиста с кровотечением стало известно во вторник, 24 января. Садальского направили в Боткинскую больницу. Артист отметил прекрасное состояние этого медучреждения.

Артист РСФСР Станислав Садальский госпитализирован с кровотечением

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