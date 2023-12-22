Актер из "Улиц разбитых фонарей" Борис Матвеев умер в Петербурге

Фото: кадр из сериала "Секретная служба Его Величества"; режиссер – Игорь Каленов; производство – Русское счастье

Заслуженный артист Российской Федерации Борис Матвеев, снявшийся в сериале "Улицы разбитых фонарей", ушел из жизни в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет. Об этом сообщили в телеграм-канале Большого театра кукол.

В сообщении уточнили, что Матвеев проработал в этом театре 20 лет. В культурном учреждении отметили, что артист был одержим театром, а также назвали его огромным профессионалом и мастером своего дела. Матвеев был предан театру.

"В нашем театре Борис Иванович был незаменимым артистом, за плечами у которого несколько десятков блестяще сыгранных ролей", – добавили в сообщении.

Борис Матвеев родился 19 октября 1949 года. В 1975 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Матвеев играл в Ленинградском, Челябинском, Рижском ТЮЗах, а также петербургском Театре имени Ленинского комсомола.

Также Матвеев снимался в фильмах и сериалах: "Социальная защита", "Улицы разбитых фонарей – 6", "Золото Трои" и "Братья Рико".