Умерла актриса Дайан Макбейн из сериала "Сабрина – маленькая ведьма"

Фото: YouTube/Alan Eichler

Американская киноактриса Дайан Макбейн, сыгравшая роль в сериале "Сабрина – маленькая ведьма", скончалась на 82-м году жизни. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По информации издания, актриса умерла в больнице от рака печени.

Дайан Макбейн родилась в 1941 году. Широкую известность артистка получила в 1960-е после съемок в классических сериалах "Бэтмен", "Ангелы Чарли", "Агенты А.Н.К.Л.", а также музыкальном фильме "Выходные в Калифорнии", в котором Макбейн сыграла в паре с Элвисом Пресли.

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