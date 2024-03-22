22 марта, 19:30Культура
Милена Авимская стала новым директором Театра Российской армии
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Милена Авимская стала новым директором Центрального академического театра Российской армии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.
Нового директора театру представил начальник Главного военно-политического управления ведомства Виктор Горемыкин.
В 2006 году Авимская окончила театроведческий факультет ГИТИСа. С 2005-го организовывала разные мероприятия, включая Московский международный форум "Культура. Взгляд в будущее", фестиваль необычных театров "Лестница", выставка- фестиваль "Летние дачи" и другие.
В 2008 году Авимская создала Молодежную режиссерскую лабораторию "ON.ТЕАТР". В 2016 году ее пригласили на должность замдиректора по развитию театра.
До этого народный артист РФ Александр Лазарев получил пост главного режиссера Театра Российской армии. Лазарев обучался на актерском факультете Школы-студии МХАТ. Помимо прочего, он также был ведущим артистом Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова".
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