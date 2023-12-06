Александр Лазарев станет новым режиссером Театра Российской армии – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новым режиссером Театра Российской армии станет артист Александр Лазарев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

В последние три года данный пост был вакантным, отмечает агентство.

6 февраля 1930 года в театре показали спектакль "К.В.Ж.Д.", посвященный событиям на границе с Китаем. Именно этот день и принято считать днем рождения культурного учреждения. Здание расположено в доме № 2 на Суворовской площади в столице, рядом со станцией метро "Достоевская".

Главными режиссерами театра в разные годы были Юрий Завадский, Александр Дунаев, Ростислав Горяев, Юрий Еремин, Леонид Хейфец. В течение долгого времени, с 1995 по 2020 год, эту должность занимал Борис Морозов.

Ранее стало известно, что худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей РФ (СТД). Он сменил председателя Александра Калягина, который руководил СТД почти 30 лет. В голосовании участвовали 208 делегатов со всей страны.

"Сити. Говорим": Владимир Машков