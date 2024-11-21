Актриса озвучки Памела Хейден решила покинуть "Симпсонов" спустя 35 лет

Фото: кадр из сериала "Симпсоны"; режиссер – Микель Б. Андерсон, Джим Рирдон, Марк Керклэнд; производство – Gracie Films

Актриса Памела Хейден, озвучившая друга Барта Симпсона Милхауса Ван Хаутена в 36 сезонах, решила покинуть шоу "Симпсоны" спустя 35 лет. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

"Пришло время повесить микрофон, но как мне попрощаться с "Симпсонами"? Нелегко. Для меня было честью и радостью работать над таким остроумным проектом и подарить голос Милхаусу, а также Джимбо Джонсу, Роду Фландерсу, Джейни, Малибу Стейси и многим другим", – сказала она.

Последнее появление актрисы в роли друга Барта случится на этой неделе в эпизоде, который выйдет 24 ноября.

Создатель "Симпсонов" Мэтт Грейнинг выразил благодарность Хейден и добавил, что будет по ней скучать. Кастинг на ее место будет объявлен в скором времени.

В прошлом году американский телеканал Fox объявил о продлении еще на два сезона мультсериалов "Симпсоны", "Гриффины" и "Закусочная Боба". В 2024–2025 годах выйдут рекордные 35-й и 36-й сезоны "Симпсонов", 22-й и 23-й сезоны "Гриффинов", а также 14-й и 15-й сезоны "Закусочной Боба".

