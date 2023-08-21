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Дни открытых дверей пройдут на киностудии имени Максима Горького 26 и 27 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 12:00 до 22:00 посетителей ждут бесплатные кинопоказы, демонстрация новых технологий кинопроизводства, передвижные кафе и многое другое.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, город создает новую российскую киноиндустрию. Он отметил, что киностудия имени Максима Горького станет частью крупнейшего киномедиакластера, в который войдет еще несколько площадок.

Все они будут находиться в Москве. Одна из них строится на базе Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения.

В День открытых дверей можно будет посмотреть на обновленный двор и малые студии киностудии. Для детей и подростков подготовили бесплатные мастер-классы по основам актерского мастерства, озвучиванию фильмов и стилизации образов героев. Занятия пройдут в пространстве "Кинокампус Горького".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что киностудия имени Горького будет представлять собой визитную карточку создаваемого в городе кинокластера. Его общая площадь составит более 171 гектара. Помимо киностудии, состав кластера пополнят "МЕТМАШ" на Рязанском проспекте и кинопарк "Москино" в Красной Пахре.

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