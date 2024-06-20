Умер актер Дональд Сазерленд

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Канадский актер Дональд Сазерленд, известный по фильмам "А теперь не смотри", "Военно-полевой госпиталь", "Клюта", умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, актер скончался в Майами после продолжительной болезни.

"С тяжелым сердцем я сообщаю, что мой отец, Дональд Сазерленд, ушел из жизни", – написал в соцсети Х сын актера Кифер.

Он не уточнил причину смерти, но подчеркнул, что считает отца одним из наиболее важных актеров в истории кинематографа.

Сазерленд родился 17 июля 1935 года в Сент-Джоне Канаде. Он начал появляться в кино и на телевидении в середине 1960-х, обретя известность в 1970-х благодаря картине "Военно-полевой госпиталь", за которую актер получил номинацию на "Золотом глобусе".

За свою карьеру Сазерленд снялся в более чем 150 произведениях, среди которых "Лучшее предложение", "Скотный двор", "Гордость и предубеждение", "Обычные люди", "Голодные игры" и другие.

Сазерленд также получил "Золотой глобус" за телевизионный фильм "Путь к войне", премию "Эмми" и "Золотой глобус" за роль в мини-сериале "Гражданин Икс".

