Эмма Маки покинет сериал "Половое воспитание"

Фото: ТАСС/ЕРА/NEIL HALL

Франко-британская актриса Эмма Маки рассказала, что не появится в пятом сезоне сериала на стриминговой платформе Netflix "Половое воспитание". Об этом сообщает Deadline.

Уточняется, что Маки исполнила в проекте роль Мейв Уайли, одного из центральных персонажей сериала.

"Я закончила съемки в четвертом сезоне на прошлой неделе! Нет, меня не будет в пятом сезоне. Я попрощалась с Мейв", – заявила артистка.

По информации СМИ, персонажу Маки в четвертом сезоне уделят меньше экранного времени. При этом дата премьеры следующего сезона пока что не назначена.

Ранее сообщалось, что турецкий сериал "Постучись в мою дверь" стал самым популярным в России на "КиноПоиске" в прошлом году. На втором месте расположилась мелодрама "Великолепный век", а на третьем – комедия "Сваты". В фаворитах у россиян также оказались такие проекты, как "Эйфория", "Острые козырьки" и "Бесстыжие".

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