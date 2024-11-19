Умер барабанщик группы Bee Gees Колин Питерсен

Фото: x.com/SRossWall

Барабанщик британско-австралийской поп-рок группы Bee Gees Колин Питерсен умер на 79-м году жизни. Об этом его представители сообщили газете Independent.

По заявлению представителей, Питерсен умер во сне утром 18 ноября. Причина смерти не уточняется.

Творческий путь Питерсена в музыке начался в 1966 году, когда он перебрался в Лондон и присоединился к коллективу Bee Gees. В 1970 году он покинул группу, а спустя четыре года вместе с семьей вернулся в Австралию и занялся живописью.

На данный момент единственным живым участником оригинального состава Bee Gees остаётся 78-летний Барри Гибб.