Умер основоположник современной японской поэзии Сюнтаро Таникава

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Основоположник современной японской поэзии Сюнтаро Таникава скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Как рассказал сын поэта Кенсаку Таникава, его отец скончался 13 ноября от старости.

Сюнтаро Таникава родился 15 декабря 1931 года. Он выпустил свою первую работу под названием "Два миллиарда световых лет одиночества" в 1952 году, которая впоследствии стала бестселлером.

В 1960-х он стал пробовать себя в качестве поэта-песенника и переводчика детских книг, включая перевод американского комикса Peanuts. Некоторые его произведения были включены в детские книги и присутствуют в школьных учебниках Японии.

Работы Таникавы со второй половины 1970-х переводились на английский, китайский и различные европейские языки. При этом он также использовал в своих стихах иностранные слова, например "кока-кола". Для его произведений характерны минималистичность, разговорный язык, псевдоповторы, романтическая ирония.

