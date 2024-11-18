Умер художник Сергей Чесноков-Ладыженский

Фото: телеграм-канал SHOT

Российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщила его супруга Елена Ржевская в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Жена художника не озвучила причину его смерти.

Чесноков-Ладыженский родился 1 октября 1954 года в столице. С 1983 по 2018 год он работал преподавателем в художественных вузах Москвы, а также являлся профессором Гуманитарно-прикладного института МЭИ. Его картины размещены в собраниях Третьяковской галереи и в различных международных музеях.

До 1 декабря в Художественной галерее Багратуни в Москве проходит ретроспективная выставка работ художника.

