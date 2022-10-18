Скончался участник группы Ricchi e Poveri Франко Гатти

Фото: ТАСС/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Один из основателей итальянской поп-группы Ricchi e Poveri Франко Гатти скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на родственников певца.

Подробной информации о причинах и обстоятельствах смерти агентство не приводит.

Франко Гатти родился в 1942 году. В 1967 году певец совместно с Анджело Сотджу, Анджелой Брамбати и Мариной Оккиеной основал группу Fama Medium, которая впоследствии сменила название на Ricchi e Poveri ("Богатые и бедные"). Пик популярности коллектива пришелся на 70–80-е годы.

В 2016 году Гатти покинул группу, однако выступил в составе Ricchi e Poveri на фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо в 2020 году.

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