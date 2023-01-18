Умер режиссер клипа Queen Брюс Говерс

Фото: YouTube/Television Academy

Британский телевизионный режиссер и продюсер, создатель клипа Bohemian Rhapsody группы Queen Брюс Говерс умер на 83-м году жизни, сообщает издание The Hollywood Reporter.

В издании отметили, что причиной смерти Говерса стали осложнения, которые он получил после перенесенной острой респираторной инфекции.

На поминки режиссера родственники попросили вместо цветов приносить пожертвования для благотворительных организаций World Central Kitchen или Southern California Bulldog Rescue. Первая организация занимается обеспечением питания людей после стихийных бедствий, а вторая занимается спасением и лечением бульдогов в Южной Калифорнии, а также поиском жилья для этих животных.

Говерс родился 21 декабря 1940 года в Англии, где и начал свою карьеру. После создания клипа Bohemian Rhapsody для группы Queen он получил популярность. А в 1970-х годах переехал в США. Там он работал с Майклом Джексоном, Элтоном Джоном, Бритни Спирс, The Rolling Stones и другими исполнителями.

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