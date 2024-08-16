Умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева

Фото: телеграм-канал "Малый театр"

Умерла актриса Государственного академического Малого театра Екатерина Васильева, сообщил театр в своем телеграм-канале.

В культурном учреждении отметили, что артистка ушла из жизни в возрасте 37 лет. Причиной ей смерти стал несчастный случай. В театре выразили соболезнования родным и близким Васильевой.

Екатерина Васильева родилась 28 апреля 1987 года в белорусском Гомеле. В 2011 году актриса окончила ВТУ имени Щепкина. После Васильеву приняли в труппу Малого театра.

Дебютом актрисы стала роль Миронихи в спектакле Ольги Соломиной "Последний срок". Всего на сцене Малого театра она сыграла 15 ролей, среди которых Софья в "Горе от ума", Марина во "Власти тьмы", Софья в "Недоросле".