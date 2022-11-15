Скончался исполнитель песни "Утомленное солнце"

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Польский певец Ежи Поломский скончался в возрасте 89 лет, передает PolsatNews со ссылкой на менеджера певца Виолетту Левандовскую.

Поломский умер 14 ноября в больнице в Варшаве. Министерство культуры и народного наследия Польши подтвердило смерть артиста в Twitter.

Ежи Поломский родился в 1933 году недалеко от города Радома в центральной части Польши. Окончил Государственную высшую театральную школу в Варшаве. Его дебют на сцене состоялся в театре "Буффо" в 1957 году.

Сольную карьеру Поломский начал в 1959 году с выходом песни "Полдник с песней". Пик популярности артиста пришелся на 1960–1970 годы. Одни из самых известных его песен – "Синий платочек", "Это последнее воскресенье" и "Утомленное солнце".

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