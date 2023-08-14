Флоренс Пью может сыграть Рапунцель в предстоящей адаптации от Disney

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Актриса Флоренс Пью может сыграть Рапунцель в предстоящей адаптации мультфильма от компании Disney, передает портал World Of Reel со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтмана.

По его словам, главные лица кинокомпании предложили артистке внушительный гонорар за съемки в картине. Однако он считает, что звезда "Оппенгеймера" вряд ли захочет "глубоко погружаться в диснеевский конвейер".

"Она подает большие надежды, а ее желание сняться в "Черной вдове" Marvel, похоже, было единичным случаем. По крайней мере, я надеюсь на это", – заявил Рихтман.

Флоренс Пью начала свой путь в 2014 году, снявшись в фильме "Падение". Известность она получила после премьеры картины "Леди Макбет", где исполнила главную роль. В 2018 году актрису номинировали на премию BAFTA в категории "Восходящая звезда". Пью также сыграла в таких фильмах, как "Солнцестояние", "Оппенгеймер", "Маленькие женщины", "Хороший человек", "Соколиный глаз".

Ранее стало известно, что картина "Барби" собрала в мировом прокате один миллиард долларов за 17 дней. Предыдущий рекорд поставил фильм "Гарри Поттер и Дары Смерти", который собрал такую сумму за 19 дней.

Премьеры "Барби" и "Оппенгеймера" в России выйдут в онлайн-формате