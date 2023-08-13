Обмудсмен Курской области не призывал "отменить" западную культуру – Москалькова

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмудсмен Курской области Владимир Фирсов не призывал запретить западную культуру. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека Курской области Владимир Фирсов рассказал в социальных сетях о просьбе ветеранов боевых действий с требованием прекратить трансляцию иностранной музыки в общественных местах. Омбудсмен отметил, что данное обращение подписали более тридцати человек.

Комментируя эту ситуацию в своем телеграм-канале, Москалькова отметила, что призывов о запрещении западной культуры со стороны курского омбудсмена не было. Она подчеркнула, что Фирсов лишь отреагировал на коллективное обращение ветеранов.

"Наши ветераны были возмущены засилием западной квазикультуры: музыка, фильмы и комиксы (книгами это назвать нельзя), пропагандирующие извращения, насилие и наркоманию, действительно представляющие угрозу для нашего общества. Именно на это он, как защитник прав человека, и обратил внимание общественности. Речь, конечно же, не идет об отмене западной культуры", – отметила Москалькова.

Уполномоченная по правам человека в России добавила, что Бах и Бетховен, Вивальди и Гайдн, Шекспир, Гюго, Марк Твен, Рэй Бредбери, также как Чехов, Толстой, Достоевский, Чайковский, Рахманинов и Мусоргский являются частью цивилизации, на чьих произведениях воспитано ни одно поколение.

"Мы никогда не будем уподобляться русофобам, пытающимся отменить русскую культуру! Именно об этом четко и недвусмысленно писал мой коллега", – подчеркнула Москалькова.

Тем временем в Москве планируется фестиваль Хороводы России – хоровод дружбы культур СНГ». Одной из площадок проведения фестиваля станет ВДНХ. Посетители смогут ознакомиться с культурой разных государств. Свои постановки покажут танцевальные ансамбли "Гулдаста" и "Гунчахои Помир" из Таджикистана. На фестивале также выступят представители Узбекистана, Казахстана и Армении.