В Японии скончался Нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ

Фото: AP Photo/Shizuo Kambayashi

Японский писатель, лауреат Нобелевской премии Кэндзабуро Оэ скончался в возрасте 88 лет, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение агентства Kyodo.

Автор скончался еще 3 марта, однако о его смерти стало известно только сейчас. По данным источника, Оэ умер от старости.

Кэндзабуро Оэ был удостоен Нобелевской премии по литературе в 1994 году и тем самым стал вторым японским писателем с этой наградой (ранее ее получил Ясунари Кавабата). За свои работы Оэ в разные годы также получал японские литературные премии Акутагава, Нома, Синтеся и другие.

Российским и советским читателям японский автор стал известен по произведениям "Объяли меня воды до души моей", "Футбол 1860 года", "Опоздавшая молодежь" и некоторым другим. Работы Оэ распространялись благодаря усилиям япониста и переводчика Владимира Гривнина, который лично дружил с писателем.

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