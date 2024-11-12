Фильм "Огниво" собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фото: кадр из фильма "Огниво"; режиссер – Александр Войтинский; производство – "СТВ"

Отечественная кинокартина "Огниво" собрала в российском прокате свыше одного миллиарда рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Режиссером картины выступил Александр Войтинский, снявший также фильмы "Джунгли" и "Дед Мороз. Битва магов". Сюжет "Огниво" повествует о солдате, который случайно находит волшебное вещество и освобождает запертую в нем девочку Дашу, похищенную и заколдованную Лиходеем.

Главные роли в ленте исполнили Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Ян Цапник и другие.

Тем временем третья экранизация комикса по Веному продолжает лидировать в мировом бокс-офисе. Фильм "Веном: Последний танец" повторно стал самым популярным в североамериканском и международном прокате, собрав около 394,2 миллиона долларов.

По данным на 11 ноября, фильм получил 114,8 миллиона долларов в Северной Америке и 279,4 миллиона долларов в остальных странах, где он вышел в кинопрокате. При этом россияне не могут официально посмотреть картину в связи с прекращением работы студии Sony Pictures на территории государства.