Умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани

Фото: РИА Новости/Рухкян Давид

В Барнауле скончался заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани, сообщает РИА Новости.

Артист молодежного театра Алтая, сыгравший более 100 ролей, ушел из жизни 11 ноября. Его не стало в возрасте 82 лет.

Георгий Асатиани родился в Саратове и уже в 12 лет в составе хора принимал участие в постановках Саратовского театра оперы и балета имени Чернышевского "Кармен" и "Пиковая дама". Алтайскому государственному театру для детей и молодежи он отдал более 40 лет.