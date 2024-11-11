Умер автор песни "Александра" из фильма "Москва слезам не верит" Дмитрий Сухарев

Фото: vk.com/Tatiana Vizbor

Российский бард Дмитрий Сухарев (настоящая фамилия Сахаров. – Прим. ред.) скончался на 95-м году жизни. Об этом рассказал поэт Александр Правиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Понятно, что 94 года, мало кому столько удается и прожить, и написать. Но все же", – сообщил он, поблагодарив Сухарева за многие любимые стихи и песни.

Сухарев родился 1 ноября 1930 года в Ташкенте. Помимо творческой карьеры, также являлся ученым и доктором биологических наук.

Одной из его известных работ стала песня "Александра" играющая в титрах к фильму "Москва слезам не верит". Сухарев написал ее в 1979 году совместно с кoмпoзитopoм Cepгeeм Никитиным. Однако позже он раскрыл имя и третьего соавтора – его друга Юрия Визбора, который экстренно выпустил расширенную версию композиции из трех куплетов и таким образом "спас монтажную ситуацию".