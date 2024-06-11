11 июня, 14:06Культура
Скончалась сестра Андрея Тарковского
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Сестра режиссера Андрея Тарковского Марина Тарковская ушла из жизни в возрасте 89 лет. Эту информацию "Музей Юрьевца" подтвердил в социальной сети "ВКонтакте".
Представители учреждения подчеркнули, что это большая потеря. Пресс-служба музея выразила соболезнования близким Тарковской.
Марина Тарковская является дочерью поэта Арсения Тарковского. Она была писателем, работала редактором и критиком, а также входила в Союз кинематографистов России.
В 2006 году Тарковская получила премию "Антибукер" за книгу "Осколки зеркала".