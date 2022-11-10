Главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов умер в возрасте 78 лет

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Народный художник России, главный художник Российского академического молодежного театра (РАМТ) Станислав Бенедиктов умер на 79-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте театра.

"10 ноября ушел из жизни выдающийся художник-сценограф, чье творчество по праву считают одним из фундаментальных явлений современной российской сценографии, народный художник России, лауреат множества премий, академик Российской академии художеств, профессор Школы-студии МХАТ Станислав Бенедиктович Бенедиктов", – указано в публикации.

В театре отметили редкое дарование художника и напомнили, что он воспитал несколько поколений сценографов.

Бенедиктов окончил Московский художественный институт имени В. Сурикова в 1973 году. После он на протяжении 40 лет работал в РАМТе. За это время специалист оформил более 50 спектаклей, в числе которых "Король Лир", "Три толстяка", "Отверженные", "Одна ночь".

О дате и месте прощания с Бенедиктовым объявят позднее.



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