Музыкант Эд Ширан стал кавалером Ордена Британской империи

7 декабря, 21:15
Фото: AP/John Stillwell
Музыкант Эд Ширан стал кавалером рыцарского Ордена Британской империи, учрежденного 100 лет назад королем Георгом V. Награду певцу вручил наследный принц Чарльз, королева Елизавета Вторая была занята на церемонии ввода в эксплуатацию авианосца Queen Elizabeth на военно-морской базе в Портсмуте.
Удостоившийся ордена Ширан заявил, что дата вручения совпала с днем смерти его деда, который был сторонником английской короны. Родственник певца умер четыре года назад. "Наверное, он был бы преисполнен гордости", – добавил Ширан.
Эд Ширан приобрел известность после дебютного альбома "+" 2011 года. Затем музыкант записал пластинку "Х", признанную "Лучшим британским альбомом" на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards.
В 2017 году певец занял первую строчку рейтинга, который составил сервис "Яндекс.Музыка". Композиция Shape Of You и альбом "Divide" стали самыми популярными среди пользователей. В аналогичном перечне iTunes исполнитель занял вторую строчку.
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