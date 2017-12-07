Музыкант Эд Ширан стал кавалером Ордена Британской империи

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Музыкант Эд Ширан стал кавалером рыцарского Ордена Британской империи, учрежденного 100 лет назад королем Георгом V. Награду певцу вручил наследный принц Чарльз, королева Елизавета Вторая была занята на церемонии ввода в эксплуатацию авианосца Queen Elizabeth на военно-морской базе в Портсмуте.

Удостоившийся ордена Ширан заявил, что дата вручения совпала с днем смерти его деда, который был сторонником английской короны. Родственник певца умер четыре года назад. "Наверное, он был бы преисполнен гордости", – добавил Ширан.

Эд Ширан приобрел известность после дебютного альбома "+" 2011 года. Затем музыкант записал пластинку "Х", признанную "Лучшим британским альбомом" на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards.

В 2017 году певец занял первую строчку рейтинга, который составил сервис "Яндекс.Музыка". Композиция Shape Of You и альбом "Divide" стали самыми популярными среди пользователей. В аналогичном перечне iTunes исполнитель занял вторую строчку.

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