Конюхов рассказал о планах Бондарчука взять в "Повелителя ветра" голливудского актера

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Продюсер фильма "Повелитель ветра" Федор Бондарчук планировал пригласить в качестве исполнителя главной роли в картине голливудского актера. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал путешественник Федор Конюхов, о котором сняли фильм.

Планы Бондарчука нарушили пандемия COVID-19 и смена бюджета. В результате Конюхов предложил Бондарчуку самому сняться в фильме.

"Ну я ему сказал: тогда бери сам и играй – ты же такую подготовку провел! Как он говорит, дал ему свое благословение. Ну а как я мог сказать? Он же затратил много времени!" – рассказал путешественник.

Полное интервью путешественника Федора Конюхова смотрите в пятницу, 6 октября, в 17:10 на телеканале Москва 24.

Закрытый кинопоказ картины состоялся 26 октября в кинотеатре "Октябрь". Она рассказывает о Конюхове, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин. Роли в фильме исполнили Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Евгений Ткачук и другие.



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