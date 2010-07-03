Евгений Марчелли поставит спектакль в "Сатириконе"

Евгений Марчелли, заявивший накануне об уходе с должности художественного руководителя Волковского театра в Ярославле, поставит в московском "Сатириконе" спектакль по пьесе Александра Островского "Шутники". Репетиции в театре уже начались.
"Сценографию создаст Дмитрий Разумов, костюмы Мария Данилова. В густонаселенной постановке будет занято 25 артистов "Сатирикона". Главную роль отца двух дочерей, небогатого чиновника Павла Прохоровича Оброшенова сыграет Константин Райкин", – говорится на сайте театра.
Премьера запланирована на декабрь 2019 года.
По словам Марчелли, он уже был знаком с "Шутниками", сначала пьеса ему "не глянулась", но затем режиссер понял, что именно эту вещь Островского и хочет поставить.
Ранее стало известно, что Волковский театр остался без руководства. Кроме Марчелли учреждение покинул директор Алексей Туркалов. В СМИ их увольнение связывают с творческим конфликтом, который обострился после решения властей объединить ярославский театр с Александринским в Санкт-Петербурге.
28 марта министр культуры Владимир Мединский подписал приказ об объединении двух театров. Также сообщалось, что у культурных учреждений появится сцена в Москве – она расположится в здании на проспекте Андропова.
С критикой процесса объединения выступили председатель Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин и глава Ярославской области Дмитрий Миронов. После общественного обсуждения премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил приостановить объединение.
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