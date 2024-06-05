Актриса сериала "Великолепный век" Фатма Каранфиль умерла от рака

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Актриса сериала "Великолепный век" Фатма Каранфиль скончалась в Стамбуле из-за онкологического заболевания в возрасте 72 лет. Информация о смерти актрисы появилась в ее профиле в базе IMDb, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Каранфиль болела раком молочной железы и последние дни находилась в частном госпитале. Пока о месте и дате прощания не уточняется.

Фатма Каранфиль стала известна после сериала "Великолепный век", где она сыграла роль Шайесте. Также долгое время ее считали одним из секс-символов Турции.

Актриса начала свою карьеру в 1960-х годах. Она снималась в кино и сериалах, а также отдавала предпочтение мыльным операм. За свою карьеру Каранфиль сыграла в таких картинах, как "Забудь мое имя", "Жар обжигающей кожи", "Запретная любовь". Звезда сериала не раз удостаивалась различных национальных премий в области искусства за роли в полнометражных фильмах, однако популярность актрисы вышла за пределы страны.

Впервые о своем заболевании актриса узнала в конце 1990-х годов, однако онкология вышла в ремиссию, и Каранфиль вернулась в шоу-бизнес в 2001 году.

