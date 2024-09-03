День рождения Чебурашки отметили в Косино-Ухтомском

Фото: Елена Мещерякова

В Косино-Ухтомском прошел веселый детский праздник – день рождения Чебурашки. В нем приняла участие общественный деятель, директор школы Майя Булаева.

Обращаясь к участникам праздника, Булаева заметила, что день рождения Чебурашки в этом году совпал с линейками, посвященными Дню знаний. Она поинтересовалась у ребят, соскучились ли они по школе. Мнения разделились: часть детей очень хочет сесть за парту, другие пожелали продлить летние каникулы.

"Парты, учебники и учителя очень заждались ребят. Чебурашка, так же как и я, порекомендовал ребятам настраиваться на школьный лад, на постановку новых целей на этот учебный год. Для детей организовали аквагрим и разместили большой надувной батут. С ребятами играли аниматоры в костюмах виновника торжества, Чебурашки и Шапокляк", – рассказала Булаева.

Также перед гостями праздника выступили танцевальные коллективы и фокусник.

"Повеселились и отдохнули на славу. Теперь всем нам нужно настраиваться на школьный лад, получение образования и постановку новых целей на учебный год", – заключила Булаева.

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