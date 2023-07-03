Внук Роберта Де Ниро умер в возрасте 19 лет

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/drenadeniro

Внук знаменитого американского актера Роберта Де Ниро Леандро умер в возрасте 19 лет. О смерти мужчины сообщила в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации) его мать Дрена Де Ниро.

"Мой прекрасный, милый ангел. Я любила тебя так, что не передать словами, с того самого момента, как почувствовала тебя в своем животе. Ты был моей радостью, моим сердцем и всем тем, что когда-либо было чистым и настоящим в моей жизни", – написала она.

Причину смерти сына женщина не назвала.

Как пишут СМИ, Де Ниро-младший пошел по стопам знаменитого деда и начал актерскую карьеру. Он известен по ролям в фильмах "Звезда родилась" (2018) и "Кабаре Максим" (2018).

Дрена Де Ниро – приемная дочь Роберта Де Ниро. В 1976 году ее мать, актриса Дайанн Эбботт, вышла замуж за актера, который удочерил Дрену и дал ей свою фамилию.