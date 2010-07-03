Заместителем худрука МХТ имени Чехова стал журналист Вадим Верник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во время сбора труппы Московского художественного театра имени Чехова художественный руководитель МХТ Сергей Женовач сообщил, что его заместителем назначен актер и журналист Вадим Верник, передает Агентство "Москва".

Сам Верник отметил, что для него назначение является "большой неожиданностью и огромным счастьем". Он поблагодарил за доверие и пообещал оправдать ожидания.

Вадим Верник родился 11 октября 1963 года. В 1985 году получил диплом театроведа в ГИТИСе и начал заниматься театральный критикой и журналистикой. В 2007 году он стал лауреатом премии "Театрал", в 2013-м получил награду "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в культуру страны. Также Верник вел несколько авторских передач об искусстве на российском телевидении.