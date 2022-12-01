Звезда "Властелина колец" не оценил сериал "Кольца власти"

Фото: YouTube/Prime Video

Британский актер Бернард Хилл, исполнивший роль короля Теодена в кинотрилогии "Властелин колец", выразил недовольство сериалом "Кольца власти". Об этом информирует The Variety.

"Это прибыльное предприятие, и я не заинтересован ни в том, чтобы наблюдать за этим, ни в том, чтобы в нем участвовать. Удачи им и все такое, но это не похоже на правду", – поделился артист.

Хилл также выразил мнение, что режиссеру Питеру Джексону не стоило снимать трилогию "Хоббит". По его словам, проект действительно стал удачными и имел высокий рейтинг. Однако, подчеркнул актер, сами картины вышли чрезмерно затянутыми.

Эпизоды сериала "Властелин колец: Кольца власти", основанного на сюжете серии книг английского писателя Джона Толкина, стартовали на стриминговой площадке Amazon Prime Video в сентябре. Последнюю серию первого сезона зрителям представили 14 октября.

Повествование разворачивается за тысячу лет до сюжета, рассказанного в "Хоббите" и "Властелине колец". В сериале рассказывают об истории становления антагониста Саурона, а также необычном союзе эльфов и людей. В общей сложности режиссеры запланировали выпустить пять сезонов "Колец власти".

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