Бесплатный курс по патентованию проведут для столичных предпринимателей

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Бесплатный курс "Патентная стратегия и патентование" об особенностях работы с интеллектуальной собственностью пройдет для столичных предпринимателей на базе Московского инновационного кластера. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В рамках курса эксперты расскажут, как эффективно проводить инвентаризацию активов, лицензировать и монетизировать разработки", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В рамках теоретической части слушателям расскажут об особенностях патентного права в РФ и за границей, о механизмах защиты интеллектуальной собственности. Что касается практической части, то в ходе нее специалисты разберут реальный пример патентного спора, научат оценивать нематериальные активы и зарабатывать на них.

Отмечается, что все участники курса получат соответствующие удостоверения о повышении квалификации.

Ранее сообщалось, что свыше 60 тысяч человек повысили квалификацию работников социальной сферы в Институте дополнительного профессионального образования Москвы. В институте доступно больше 70 образовательных программ, в том числе "Социальная работа", "Реабилитация" и другие.

