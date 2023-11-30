Аттракцион "Солнце Москвы" украсят красной подсветкой в день борьбы со СПИДом

Фото: телеграм-канал "Солнце Москвы"

Колесо обозрения "Солнце Москвы" 1 декабря присоединится к всероссийской кампании в поддержку Дня борьбы со СПИДом. В вечернее время аттракцион на ВДНХ украсит красная подсветка, сообщается на сайте аттракциона.

"1 декабря 2023 года крупнейшее в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы" присоединится к всероссийской социальной кампании в поддержку Дня борьбы со СПИДом. Для привлечения внимания к проблеме заболевания в вечернее время аттракцион высотой 140 метров окрасится в красный цвет", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, увидеть тематическую подсветку "Солнца Москвы" можно будет с 16:00 до 22:00.

Помимо этого, 1 декабря любой посетитель аттракциона сможет взять красную ленту – это символ солидарности и осознания людьми важности проблемы ВИЧ и СПИДа. Ее можно будет получить на стойке информации в главном холле МФК "Солнца Москвы" с 10:00 до 22:00.

С 27 ноября по 3 декабря в России проходит профилактическая неделя, которая приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Ранее было опубликовано исследование, где сообщается, каких заболеваний больше всего боятся россияне. Лидерами стали сердечно-сосудистые заболевания, онкология и ВИЧ.

О риске инсульта задумываются 42,3% россиян, об инфаркте беспокоятся 24,4% респондентов. Примерно пятая часть (20,6%) респондентов переживают о заражении ВИЧ, говорится в публикации.

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