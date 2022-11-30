Вторую новостройку в Даниловском районе передали под заселение по реновации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переселение участников программы реновации стартовало в Даниловском районе в новостройку на улице Ленинской Слободе. Информацией об этом поделился сайт столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"11-этажный жилой дом с подземной автостоянкой стал второй новостройкой, переданной под заселение в Даниловском районе на юге Москвы. В нем новые квартиры получат около 200 человек, проживающих на улице Восточной, в доме 1, корпусе 1. Переселение стартует 30 ноября", – поделился глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, здание на пять этажей, расположенное на улице Восточной, стало третьим по счету в Даниловском районе, жители которого начали переезд по программе реновации. С 30 ноября они смогут осмотреть новые квартиры. Решение о переезде они могут сообщить сотрудникам центра информирования, которые также помогут при оформлении документов.

Ранее Сергей Собянин заявил, что дома по реновации сдают в эксплуатацию в строгом соответствии с графиком. В текущем году новое жилье по этой программе получат около 100 тысяч горожан. Так, в Таганском районе запланировали расселить 16 домов. Сейчас в них проживают около 2,2 тысячи москвичей.

Собянин: дома по программе реновации сдают строго по графику

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