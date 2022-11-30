Голосование за лучший книжный магазин завершилось в проекте "Активный гражданин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В проекте "Активный гражданин" москвичи выбрали лучший книжный магазин города. Участие в голосовании приняли около 216 тысяч человек, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Первое место проголосовавшие отдали магазину "Я люблю читать". Его посчитали лучшим 19,34% москвичей. Второе присвоили "Академкниге" (18,07% голосов), третье – Clever, расположенному в Центральном детском магазине на Лубянке (15,58% голосов).

Конкурс на звание лучшего книжного магазина столицы ежегодно организует департамент средств массовой информации и рекламы Москвы. После победы в голосовании на магазине размещается стикер "Лучший книжный магазин Москвы", что привлекает потенциальных покупателей.

Проект "Активный гражданин" был запущен в Москве в 2014 году. За это время горожане определили места, на территориях которых необходимо провести благоустройство, а также выбрали мероприятия для фестивалей и приняли другие решения путем голосований.

Ранее путем голосования на сайте проекта москвичи приняли решение об отмене массовых новогодних мероприятий в столице. В ходе голосования, организованного Сергеем Собяниным, также было решено украсить столицу к Новому году.

Всего в голосовании приняли участие около 300 тысяч человек. За победивший вариант ответа проголосовали 52% москвичей.



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