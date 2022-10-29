Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В технопарках Москвы начали создавать замену импортным технологиям, сообщает сайт мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

По ее словам, город делает все, чтобы создать лучшие условия для инновационного бизнеса и наукоемких производств.

"Резидентам столичных технопарков доступны лаборатории с новейшим оборудованием, центры прототипирования и сертификации, налоговые льготы и меры поддержки", – рассказала Сергунина.

Так, например, в столичном технопарке "Эльма" стараются не только улучшать площади и менять внешний вид, но и налаживать кооперацию среди резидентов.

"Действующим резидентам рассказываем про новых, предлагаем интересные партнерства, знакомим, проводим ежегодные встречи, формируем единые технологические цепочки", – рассказал директор технопарка Павел Солоницын.

Уточняется, что обычно резиденты технопарка заняты в производстве микроэлектроники и приборостроении, именно поэтому внутри обязательно должны быть оборудованы различные функциональные помещения.

В перспективе руководство особой экономической зоны может расширить центры коллективного пользования, включая инжиниринговые центры, центры прототипирования и коворкинги.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что сразу шесть столичных технопарков вошли в рейтинг лучших в России. При этом в рейтинге Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России были отмечены 33 технопарка из 21 региона РФ.

Мэр сообщил, что в топ-3 попали два московских технопарка: "Элма" и "Полюс". В первом же, как отмечал Собянин, разместились 89 компаний-резидентов, на базе которых работают 3,3 тысячи специалистов.



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