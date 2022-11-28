Бочкарев: регионы переймут московский опыт закупок для строек

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Практика цифровизации закупок для строек Москвы успешно тиражируется в российских регионах, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На крупных объектах строительства Москвы цифровизация закупок уже показала свою эффективность, теперь решение от российских разработчиков тиражируется в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красноярск, Тюмень, Новосибирск и другие регионы", – сказал он.

Бочкарев уточнил, что в регионах РФ данный сервис в первую очередь внедрят при строительстве соцобъектов.

По его словам, отечественный облачный сервис "Синтека" собирает заявки на строительные материалы, оправляет запросы поставщикам, обрабатывает полученные счета, а также контролирует оплату и доставку. Таким образом, автоматизируется процесс снабжения.

Заммэра отметил, что благодаря сервису исключается недобросовестная закупка.

В свою очередь, директор IT-компании "Синтека" Илья Анисимов подчеркнул, что внедрение сервисов цифровых закупок позволяет сэкономить средства и сократить сроки реализации проектов.

"Мы помогаем снизить расходы на закупку профильных материалов на 5–7%, непрофильных – до 20% и сократить сроки поставок подчас в 2–3 раза", – отметил он.

Ранее Бочкарев рассказал, что при строительстве корпуса инфекционной больницы № 1 на Волоколамском шоссе в Москве применяются умные сервисы. Он отметил, что в перспективе планируется внедрить систему умной эксплуатации здания.

По его словам, в столице одновременно возводится 30 объектов здравоохранения, и во всех будут применяться технологии информационного моделирования (BIM) – создание цифрового двойника построенного здания для того, чтобы можно было контролировать состояние объекта.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!