День Индии пройдет в "Аптекарском огороде" 29 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ 29 октября пройдет День Индии в Москве. Все посетители смогут принять участие в мастер-классах, лекциях и дегустации бесплатно, сообщает пресс-служба сада в своем телеграм-канале.

Мероприятия пройдут в холле комплекса и Субтропической оранжерее.

Так, в холле с 11:00 до 16:00 будет открыта фотозона, дегустация травяных чаев, выставка специй, эфирных масел и аюрведических рецептов. Всем желающим посетителям нанесут мехенди – рисунки хной.

В Субтропической оранжерее в 11:00 состоится лекция "Укрепление здоровья россиян методами аюрведы", после чего в 11:30 – лекция "Истории лекарственных растений в России". Затем, в 12:00 и 13:00, пройдут представление индийских традиций и мастер-класс "Применение российских трав на основе аюрведических принципов медицины".

Праздничный день завершат мастер-класс "Связь йоги и аюрведы" и лекция "Специи и здоровье" в 13:45 и 14:30 соответственно.

Между тем 23 и 24 ноября на ВДНХ состоится фестиваль-конкурс "Слово музыканта. Дружба народов", к которому присоединятся исполнители, жюри и зрители со всей России и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Участники в возрасте от 4 до 35 лет получат возможность продемонстрировать вокальные таланты и попытаются получить главный приз. Для победителя будет написана авторская песня.

Стать участниками конкурса смогут все желающие. Заочный этап было решено продлить до 20 ноября, а финальные конкурсные прослушивания запланированы на 23-е число.