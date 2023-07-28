Союз профессиональных электротехников создадут в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московский колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Национальный исследовательский университет "МЭИ" и компания "ИЭК Холдинг" подписали соглашение о сотрудничестве и создании Союза профессиональных электротехников. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, столичные власти активно работают над улучшением подходов к обучению в колледжах, в частности, делают их более ориентированными на практику, предоставляют возможности для бесшовного трудоустройства. Для этого необходимо, чтобы учебные учреждения были в постоянном контакте с работодателями.

"Один из результатов такого взаимодействия – намерение о создании в Москве Союза профессиональных электротехников. В рамках союза будут разработаны единые стандарты профессий, будут открыты центры сертификации качества подготовки и переподготовки кадров, будет создана общая база специалистов и работодателей для сопровождения карьерного трека", – сообщила Ракова.

Вице-мэр пояснила, что Союз профессиональных электротехников будет представлять собой сообщество педагогов, ученых и производственников, которые могли бы понимать, каких специалистов нужно готовить для развития городской экономики. Отдельным направлением деятельности союза станет профессиональное ориентирование учеников столичных школ.

До этого Ракова сообщила, что московские школьники прошли предпрофессиональную подготовку в ведущих вузах РФ. Ученикам были доступны занятия по таким направлениям, как IT, космические исследования, журналистика, PR, экология, здравоохранение и международные отношения.

