Крупный мотоклуб появится на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном районе Перово появится здание мотоклуба "Железные птицы". Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на вице-мэра Андрея Бочкарева.

Земельный участок расположен по адресу улица Электродная, владение 3Б (ВАО). На возведение здания дали пять лет, рассказал Бочкарев. На этой территории можно будет построить объект с сервисами обслуживания и хранения мототехники, мастерскими, а также c помещениями под офисы и общественное питание.

"Площадь земельного участка составляет 0,41 гектара. Суммарная поэтажная площадь объектов нового мотоклуба составит чуть больше 5,7 тысячи квадратных метров, высота – до 45 метров", – заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, а данный момент эта территория свободна от застройки. Появление мотоклуба, считает Пятова, благоприятно скажется на развитии района. Также это создаст новые рабочие места.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что подготовительные работы по реконструкции Центрального Московского ипподрома в скором времени начнутся. По его словам, многие объекты находятся в предаварийном состоянии и требуют ремонта.

Московский ипподром готовят к реконструкции