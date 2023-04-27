Девять корпусов ЖК West Garden на 892 квартиры ввели в эксплуатацию на западе Москвы

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Специалисты ввели в эксплуатацию девять корпусов ЖК West Garden на 892 квартиры в Раменках в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста.

Объект расположен на пересечении улицы Минской и проспекта Генерала Дорохова (ЗАО). По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, площадь домов высотой от 12 до 14 этажей составляет около 131 тысячи "квадратов". Она поделилась, что объекты объединены стилобатом, под которым находится подземный паркинг на 806 машино-мест.

"Девелопер успешно завершил очередной этап строительства в рамках уникального проекта на западе столицы, сочетающего современную архитектуру в окружении поймы реки Раменки и собственной парковой зоны", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он добавил, что вторая очередь является кварталом, состоящим из девяти односекционных корпусов, облицованных натуральными материалами. Специалисты задействовали там известняк, гранит, клинкерный кирпич и стеклофибробетон.

На обновленной набережной реки Раменки организовали длинный маршрут для прогулок и пробежек. Кроме того, на набережной с площадью 7 гектаров установили скамейки и шезлонги. Пятова добавила, что территория станет точкой общественного притяжения, куда москвичи будут приходить отдыхать.

Ранее сообщалось, что Москомархитектура одобрила проект многофункционального комплекса недалеко от Павелецкого вокзала, в который входит ЖК, автостоянка и детский сад. Жилые корпуса и детсад на 105 мест создадут в формате промышленной архитектуры.