Набережную на левом берегу Водоотводного канала отремонтируют в Замоскворечье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Замоскворечье отремонтируют набережную на левом берегу Водоотводного канала между Малым Краснохолмским и Шлюзовым мостами. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анну Яковлеву.

Проект капитального ремонта 455-метровой набережной включает реставрацию фасадов мостов, карнизов и парапетов. Специалисты восстановят облицовочные гранитные плиты, заполнят швы, а также заменят поврежденные части парапета и проведут другие работы по модернизации набережной.

Работы организуют в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". В 2022 году в Москве благоустроили более трех тысяч городских объектов.

Ранее стало известно, что на территории промзоны Южный порт создадут общественно-деловой комплекс и развитую набережную. Развитие инфраструктуры позволит сделать территорию местом притяжения москвичей. Также проект развития участка предполагает строительство двух школ, детсадов и других объектов социнфраструктуры.



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