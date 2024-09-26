Дворцы и центры творчества Москвы подготовили праздничную программу ко Дню учителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ко Дню учителя в Москве пройдут специальные мероприятия – их проведут во дворцах и центрах творчества города Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки, передает Агентство "Москва".

"День учителя отмечается 5 октября", – напомнили в департаменте.

Праздник состоится в центрах творчества "Замоскворечье", "Бибирево", "Пресня", центре имени Косарева, Дворце творчества детей и молодежи "Неоткрытые острова" и ДДТ на Таганке. При этом в Государственном Кремлевском дворце в этот день пройдет большой концерт, в котором примет участие детский музыкальный театр "Домисолька".

"В рамках мероприятия пройдет награждение учителей, а также объявление номинаций "Воспитатель года" и "Учитель года", – уточнили там.

Еще ранее, 4-го числа, в "Замоскворечье" выступят местные детские коллективы, а в "Бибиреве" и на Таганке 2 и 4 октября подготовлены выступления педагогов.

Ранее в столичном метро впервые прошло выступление артистов Большого Московского цирка. Праздник состоялся на станции "Мичуринский проспект". Здесь были иллюзионист Сергей Сафронов, эквилибристы, акробаты на дорожке, а также жонглеры.

