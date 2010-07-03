Москвичи старшего возраста установили мировой рекорд по танцам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В парке "Сокольники" в ходе марафона "Московского долголетия" установили мировой рекорд – 3778 человек из девяти городов России (из них 1369 москвичей) старше 55 лет во время телемоста "Танцуй, Москва, – танцуй, Россия" провели массовый танцевальный флешмоб, одновременно выполняя движения из танцевальной фитнес-программы Zumba Gold. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

К столице в режиме прямой трансляции подключились еще восемь городов: Воронеж, Ижевск, Майкоп, Архангельск, Тамбов, Владимир, Курск и Ульяновск. При этом акции в поддержку мероприятия провели по всей стране, от Магадана до Калининграда. Отмечается, что самым старшим участником стал 92-летний житель Майкопа. При этом заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов отметил, что с сегодняшнего дня в Ижевске будут еженедельно проводить танцевальные мастер-классы для старшего поколения.

Глава ведомства Владимир Петросян же заявил, что теперь нужно двигаться дальше и планировать флешмоб "Танцуй, Россия, – танцуй, Европа!".

Танцевальный рекорд готовятся поставить участники "Московского долголетия"

Ранее сообщалось, что 7 и 8 сентября в столице в рамках празднования Дня города пройдет фестиваль "Добрая Москва". Посетителей познакомят с деятельностью волонтерских, добровольческих и общественных организаций. По предварительным оценкам, в фестивале примут участие не менее пяти тысяч представителей благотворительных фондов, волонтеров и студентов. Одним из центральных событий станет благотворительная ярмарка, которая объединит свыше 40 благотворительных фондов.