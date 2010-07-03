Москвичи старшего возраста установили мировой рекорд по танцам

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В парке "Сокольники" в ходе марафона "Московского долголетия" установили мировой рекорд – 3778 человек из девяти городов России (из них 1369 москвичей) старше 55 лет во время телемоста "Танцуй, Москва, – танцуй, Россия" провели массовый танцевальный флешмоб, одновременно выполняя движения из танцевальной фитнес-программы Zumba Gold. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
К столице в режиме прямой трансляции подключились еще восемь городов: Воронеж, Ижевск, Майкоп, Архангельск, Тамбов, Владимир, Курск и Ульяновск. При этом акции в поддержку мероприятия провели по всей стране, от Магадана до Калининграда. Отмечается, что самым старшим участником стал 92-летний житель Майкопа. При этом заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов отметил, что с сегодняшнего дня в Ижевске будут еженедельно проводить танцевальные мастер-классы для старшего поколения.
Глава ведомства Владимир Петросян же заявил, что теперь нужно двигаться дальше и планировать флешмоб "Танцуй, Россия, – танцуй, Европа!".
Танцевальный рекорд готовятся поставить участники "Московского долголетия"
Ранее сообщалось, что 7 и 8 сентября в столице в рамках празднования Дня города пройдет фестиваль "Добрая Москва". Посетителей познакомят с деятельностью волонтерских, добровольческих и общественных организаций. По предварительным оценкам, в фестивале примут участие не менее пяти тысяч представителей благотворительных фондов, волонтеров и студентов. Одним из центральных событий станет благотворительная ярмарка, которая объединит свыше 40 благотворительных фондов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: