Городские службы Москвы проведут противогололедную обработку дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице в ночь на среду, 26 октября, могут наблюдаться отрицательные температуры воздуха. Это, возможно, станет причиной появления гололедицы. Городские службы Москвы объявили в своем телеграм-канале, что готовы к организации первой в этом сезоне противогололедной обработки проезжей части и тротуаров.

Подобные работы организовываются только в определенных погодных условиях для того, чтобы избежать скользкой земли. Во время подобной деятельности главное внимание уделяют опасным участкам дорог. К таким местам относятся мосты, тоннели, эстакады, спуски, лестницы и тротуары.

"Весь парк столичной коммунальной техники переведен на зимний режим работы. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установлено навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов", – говорится в сообщении.

Городские службы попросили жителей быть осторожнее и соблюдать скоростной режим на дорогах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о существенном похолодании в Москве в начале ноября. По его мнению, о температурных значениях в начале месяца говорить еще рано, точные показатели станут известны позже.



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