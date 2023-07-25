Собянин: новый пешеходный мост через год свяжет "Красный Октябрь" и "Музеон"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о планах построить мост между "Красным Октябрем" и "Музеоном". Соответствующая информация размещена в личном блоге политика.

"Мы хотели подарить проект, он давно напрашивался. Я просил инвесторов, которые должны были заниматься реконструкцией "Красного Октября", но, к сожалению, они так и не собрались. Поэтому я принял решение, в прошлом году мы включили в свою программу строительство этого мостика", – рассказал Собянин.

По его словам, строительство моста уже началось. При этом ожидается, что проект завершат к началу 2025 года.

Ранее Собянин рассказал, что капремонт домов – памятников архитектуры станет проще. По его словам, зачастую объектом охраны является деталь интерьера жилого здания, а не сам дом. Ремонт таких памятников не требует сложных процедур и экспертизы.

Он подчеркнул, что новый федеральный закон сделал необязательным проведение специальной экспертизы для организации капитального ремонта таких зданий.



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