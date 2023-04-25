В парке "Яуза" началось обустройство новых экомаршрутов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты приступили к обустройству новых экомаршрутов в парке "Яуза" в рамках создания там многофункциональной зоны отдыха. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году продолжаем реализацию масштабного проекта, <...> все мероприятия проводим с учетом пожеланий горожан. Запланированы работы еще на четырех участках, на двух – вдоль улицы Сухонской и Олонецкого проезда – они уже стартовали", – сказал вице-мэр.

Он уточнил, что общая протяженность экомаршрутов на двух указанных участках составит более 1,6 километра. Тропа в районе Олонецкого проезда пройдет вдоль Яузы и местного пруда, через который перекинут несколько мостиков, ее свяжут с основным пешеходным пространством парка. А на тропе в районе Сухонской улицы создадут видовую площадку с качелями. На всех маршрутах предусмотрят архитектурную подсветку.

В настоящее время там уже демонтированы старые настилы. Специалисты подготовили свайные основания и металлокаркасы для новых экотроп. В настоящее время идет монтаж террасной доски и стоек для ограждений.

Ранее стало известно, что в Москве построят пешеходный мост, который свяжет стрелку Золотого острова и Крымскую набережную. Его ширина составит 7–9 метров. Он станет частью туристического маршрута от Воробьевых гор к острову Балчуг и Дому культуры "ГЭС-2".

