Коммунальные службы Москвы приступили к очистке крыш домов от снега

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Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства начали очищать крыши жилых домов, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в течение дня специалисты осуществляют очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. К работам привлекли свыше 250 автоподъемников и более 13 тысяч кровельщиков.

Вице-мэр добавил, что места проведения мероприятий огорожены лентами и заграждениями для исключения прохода пешеходов.

"В связи с непогодой коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, проводится очистка от снега улиц, тротуаров, дворовых территорий и общественных пространств", – заявил Бирюков.

Вместе с тем он отметил, что к мероприятиям подключили необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников. Сейчас осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Бирюков отметил, что коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное подметание.

Как уточнял научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, высота сугробов в Москве может составить от 15 до 23 сантиметров в начале будущей недели. Наиболее сильный снегопад придет в столицу в ночь на 27 ноября. В этот день температура составит -2–3 градуса, однако снег не растает, добавил синоптик.

К утру 24 ноября высота снежного покрова в Москве достигла 12 сантиметров. Больше всего осадков пришлось на столичный район Тушино. Подобная высота сугробов соответствует середине декабря, рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Коммунальные службы Москвы перешли в режим усиленной работы из-за сильной метели