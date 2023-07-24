ЦОДД призвал столичных водителей быть внимательными из-за непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал автомобилистам быть внимательными при управлении транспортными средствами из-за дождя в городе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В городе дождь – просим водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Движение в городе рабочее", – говорится в сообщении.

По информации ЦОДД, затруднения движения сейчас наблюдаются на улице 1-й Тверской-Ямской, Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Бережковской набережной и на МКАД в районе проспекта Маршала Жукова.

Согласно прогнозам центра, в вечерний час пик в Москве дорожные заторы не превысят 6 баллов. Причинами загруженных дорог могут стать непогода, низкие скорости, мелкие ДТП и строительные работы.

Водителям рекомендовали не отвлекаться за рулем на мобильные телефоны и не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.

Как ранее сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в течение дня в Москве выпадет 4–9 миллиметров осадков. Начиная с 24 июля дожди в Москве ожидаются почти каждый день, предупредила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.



ЦОДД спрогнозировал 6 баллов на дорогах в Москве вечером 24 июля